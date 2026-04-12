Celiachia e baci | lo studio che libera le coppie dai timori sul glutine

Uno studio recente condotto dai ricercatori della Columbia University di New York ha analizzato il legame tra celiachia e il contatto con il glutine durante i baci. La ricerca ha fornito dati specifici riguardo alla possibilità di contaminazione attraverso questo gesto, offrendo informazioni utili a chi convive con la condizione. La scoperta si inserisce in un quadro più ampio di analisi sulle modalità di esposizione al glutine e le norme di sicurezza alimentare in ambito relazionale.

I ricercatori della Columbia University di New York hanno fornito risposte concrete a un timore che da tempo affligge chi convive con la celiachia. I dati pubblicati sulla rivista Gastroenterology dell’11 aprile 2026 indicano che il contatto fisico attraverso i baci non comporta un rischio reale di trasferimento di glutine tale da scatenare reazioni nei pazienti, anche qualora il partner abbia consumato alimenti contenenti questa proteina. L’indagine scientifica ha preso il via analizzando una preoccupazione diffusa tra i malati: la possibilità che residui di glutine possano passare tramite la saliva dopo i pasti. Per verificare questa ipotesi, lo studio ha coinvolto 10 coppie in cui uno dei due componenti era affetto dalla patologia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Celiachia e baci: lo studio che libera le coppie dai timori sul glutine Vivere senza glutine, incontro ad Arezzo sulla celiachiaSabato 28 marzo gli esperti di Fipe Confcommercio e Associazione Italiana Celiachia Toscana si confronteranno su diagnosi, dieta e qualità della vita... Leggi anche: “A scuola senza glutine: conoscere la celiachia per vivere l’inclusione” alla Cesalpino