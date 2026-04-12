C' è un fenomeno che non si vede ma esiste e stritola la gente

Un fenomeno invisibile ma reale sta colpendo molte persone, creando difficoltà e sofferenze silenziose. Questa settimana, il canale di BolognaToday dedicato a approfondimenti e inchieste riprende il suo appuntamento con Dossier, offrendo un’analisi dettagliata su tematiche spesso trascurate. Attraverso inchieste e reportage, si cercano di far emergere aspetti nascosti di un problema che riguarda diverse fasce della popolazione.