C' è un fenomeno che non si vede ma esiste e stritola la gente
Un fenomeno invisibile ma reale sta colpendo molte persone, creando difficoltà e sofferenze silenziose. Questa settimana, il canale di BolognaToday dedicato a approfondimenti e inchieste riprende il suo appuntamento con Dossier, offrendo un’analisi dettagliata su tematiche spesso trascurate. Attraverso inchieste e reportage, si cercano di far emergere aspetti nascosti di un problema che riguarda diverse fasce della popolazione.
Torna l’appuntamento con Dossier, il canale di BolognaToday dedicato a focus, approfondimenti e inchieste.Questa settimana abbiamo acceso i riflettori su un fenomeno tanto diffuso quanto invisibile: l’usura. Un sistema che si muove sottotraccia, tra fragilità personali, crisi economiche e reti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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