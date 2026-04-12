' Ce nge n' ama sci sciamaninne' presentazione libro di Nicola Pignataro
Sabato 18 aprile 2026 alle ore 18.30 si terrà l'incontro di presentazione del libro dell’attore barese Nicola Pignataro, intitolato “Ce nge n’ama sci sciamaninne”. L’evento si svolgerà nell’auditorium dell’Addolorata, situato in via Roma e Chiasso Carità a Casamassima. La serata è organizzata dal blog culturale no-profit Puglia Free Flight, che si occupa di promozione sociale e culturale. L’ingresso è libero.
Presentazione del libro dell’attore barese Nicola Pignataro “ Ce nge n’ama sci sciamaninne “ Casamassima, sabato, 18 aprile 2026 ore 18,30 Auditorium dell’Addolorata ingressi: Via Roma oppure Chiasso Carità Il Blog Culturale no-profit Puglia Free Flight, impegnato nella promozione sociale e.🔗 Leggi su Baritoday.it
Il guaritore Nicola Gambetti e il suo castello di Monterotondo, ad Anghiari la presentazione del libroArezzo, 12 marzo 2026 – Il guaritore Nicola Gambetti e il suo castello di Monterotondo, ad Anghiari la presentazione del libro.
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