' Ce nge n' ama sci sciamaninne' presentazione libro di Nicola Pignataro

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 18.30 si terrà l'incontro di presentazione del libro dell’attore barese Nicola Pignataro, intitolato “Ce nge n’ama sci sciamaninne”. L’evento si svolgerà nell’auditorium dell’Addolorata, situato in via Roma e Chiasso Carità a Casamassima. La serata è organizzata dal blog culturale no-profit Puglia Free Flight, che si occupa di promozione sociale e culturale. L’ingresso è libero.