C’è ancora speranza per l’agricoltura romagnola? | un incontro con gli esperti

Un incontro organizzato dal gruppo di opposizione locale ha riunito esperti e operatori del settore agricolo per discutere delle sfide e delle prospettive dell’agricoltura nella regione romagnola. La discussione si è concentrata su questioni legate a livello locale, nazionale e globale, offrendo un approfondimento sui temi più attuali e sulle difficoltà che il settore affronta oggi. L’evento ha coinvolto diversi rappresentanti del settore agricolo e delle istituzioni locali.

“C’è ancora speranza per l’agricoltura romagnola?”. Ritorna il format organizzato dal gruppo consiliare di opposizione Siamo Longiano per discutere con gli addetti del settore di alcuni temi caldi, in un'ottica locale, nazionale e globale. L’appuntamento è per mercoledì 15 aprile alle 21 presso.🔗 Leggi su Cesenatoday.it La filiera agroalimentare. Un incontro con gli esperti per giovani a caccia di lavoroUn lavoro nella filiera agroalimentare? È proprio puntando sulle peculiarità del territorio che l’Amministrazione comunale di Abbiategrasso ha deciso... Il lavoro tra presente e futuro: ne parla in un incontro con gli espertiSi tratta della prima iniziativa di un ciclo di incontri dedicati al tema del lavoro che cambia, organizzato da alcuni circoli Acli del territorio e...