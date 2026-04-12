CDK non incide Qualità Scalvini Ederson ci prova

Durante la partita, CDK non ha inciso sulla manovra offensiva, mentre Scalvini ha dimostrato una buona prestazione sia in fase difensiva che offensiva, colpendo anche un palo nel primo tempo. Carnesecchi ha ottenuto un voto di 5,5, risultando tempestivo in alcune uscite, ma commettendo un errore decisivo sul gol di Boga. Ederson ha tentato alcune iniziative, senza riuscire a incidere significativamente sulla partita.

CARNESECCHI 5,5. Tempestivo in un paio di uscite, ma sbaglia in quella del gol di Boga. SCALVINI 6. Primo tempo ottimo in chiusura e pericoloso in attacco dove ha colpito un palo. Uno dei migliori. DJIMSITI 5,5. Ha fatto il suo dietro, mal posizionato anche lui sull’azione del gol. KOLASINAC 5. Dopo un primo tempo discreto si fa saltare sistematicamente da Holm e Conceicao. ZAPPACOSTA 5. Non brillante come nelle scorse settimane, meno preciso e con meno corsa del solito. DE ROON 5,5. Gara di sostanza in mezzo, ma nella ripresa ha subito la fisicità di Thuram. EDERSON 6. Ha duellato con Locatelli, facendo bene nel primo tempo, meno nella ripresa pur continuando a salire.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - CDK non incide. Qualità Scalvini . Ederson ci prova Atalanta, le ultime verso l'Inter: Ederson, oggi il test. Ok Scalvini. CDK e Raspadori ci provanoDopo la batosta europea di martedì, sul volto di Raffaele Palladino potrebbe tornare presto un sorriso. Leggi anche: Atalanta, Scalvini torna dal 1’ con l’Inter. Ederson, Cdk e Raspadori in panchina