Cavazzoni e Celati lunario di due fuggiaschi fra Ariosto e tagliatelle

Ermanno Cavazzoni ha annotato dettagli dei suoi incontri con Gianni Celati, portando con sé un quaderno che ha conservato nel corso degli anni. Questi appunti offrono uno sguardo sulle conversazioni tra i due scrittori, inserendosi in un quadro più ampio di incontri tra autori e il loro modo di raccogliere ricordi e pensieri. La loro relazione si colloca tra riferimenti a Ariosto e momenti di convivialità con piatti di tagliatelle.

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