Due stagioni fa, Cavalieri Union e Lazio si sono affrontate in una partita che ha messo in evidenza la loro rivalità storica. In quella stagione, entrambe le squadre sono riuscite a qualificarsi ai playoff, con la Lazio che ha raggiunto la Serie A Elite. La sfida tra le due formazioni ha rappresentato un momento importante nel campionato di quel periodo, attirando l’attenzione degli appassionati.

Due stagioni fa, Cavalieri Union e Lazio si sfidavano per la supremazia del girone, in una corsa entusiasmante che vide entrambe le compagini approdare ai playoff ed i biancocelesti approdare in Serie A Elite. Ad un biennio di distanza è cambiato il mondo: gli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa sono già certi degli spareggi-promozione, i laziali stanno attraversando un ridimensionamento tecnico. Ma l’incontro che si terrà oggi alle 15:30 odierne al Montano, diretto dall’arbitro Tommaso Scaglia della sezione di Monza e Brianza e valido per la penultima giornata del campionato di Serie A, si annuncia comunque interessante. Si tratta del ritorno in campo a due settimane dall’ultimo incontro, con capitan Puglia e soci sempre saldi al secondo posto del girone 4 con 75 punti, uno in meno di Civitavecchia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavalieri contro Lazio. Tradizionale rivalità

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