Nella puntata di sabato 11 aprile, Caterina è stata eliminata dal Serale di Amici 25. La serata ha visto momenti di emozione e tensione tra i concorrenti, mentre il percorso verso la finale si riduce sempre di più. A meno di un mese dalla conclusione del talent, il cast si sta progressivamente restringendo e le sfide si fanno più intense. La competizione continua con nuovi ostacoli per i concorrenti ancora in gara.

Roma, 11 aprile 2026 - Manca poco più di un mese alla finale del Serale di Amici 25 e il cast dei pretendenti alla vittoria si sta assottigliando. Dopo le eliminazioni dei cantanti Opi, Michele, Valentina e Plasma e dei ballerini Simone e Antonio, chi ha dovuto lasciare il talent show condotto da Maria De Filippi al termine della puntata di sabato 11 aprile su Canale 5? Il premio Enel da 10mila euro è assegnato al ballerino Alex. Le squadre. Ospiti. La gara . L’eliminato. Le squadre. Sono 11 i concorrenti ad aver cominciato la puntata di sabato 11 aprile del Serale di Amici 25. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: i cantanti Elena, Riccardo e Caterina, i ballerini Emiliano e Nicola.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caterina eliminata al Serale di Amici 25: emozioni e tensioni nella puntata di sabato 11 aprile

Amici 25, anticipazioni terza puntata serale 4 aprile 2026: Valentina eliminata, chi sono i tre cantanti al ballottaggio?Le luci del Serale tornano ad accendersi e, con la terza puntata, Amici 25 cambia ritmo e intensità.

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