A Castrolibero si avvicina il voto per le prossime amministrative, che si terranno il 24 e 25 maggio. Tre candidati si contendono la guida del Comune in vista di questa consultazione elettorale. La decisione finale spetta ai cittadini, chiamati a esprimersi attraverso il voto in queste due giornate. La campagna elettorale si sta intensificando in attesa delle urne.

Il futuro amministrativo di Castrolibero si deciderà tra le urne il 24 e il 25 maggio prossimi, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere la nuova guida del comune. Il voto scatta in seguito al passaggio di Orlandino Greco al Consiglio regionale, lasciando un vuoto di potere in un territorio che cerca una nuova direzione dopo trent’anni di gestione legata alla figura del fondatore di Italia del Meridione. La transizione politica verso le nuove elezioni è segnata da profonde trasformazioni interne all’area urbana cosentina. La lunga egemonia di Greco, che ha guidato il comune sia direttamente che indirettamente per decenni, sembra giungere al termine con l’ingresso dell’ex primo cittadino nelle dinamiche regionali sotto il simbolo della Lega.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castrolibero, sfida elettorale: tre candidati per il dopo Greco

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