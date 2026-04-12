Le autorità e i tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale stanno conducendo controlli nella zona di Cassano d’Adda e nelle aree vicine. L’obiettivo è identificare la fonte di un odore intenso e sgradevole, associato a fumi di gomma e asfalto bruciati, che si diffonde da settimane nel territorio e interessa la popolazione locale. Le verifiche sono in corso da parte delle autorità competenti.

Le autorità competenti e i tecnici dell’Arpa sono impegnati in una serie di verifiche sul territorio di Cassano d’Adda e nelle zone limitrofe per individuare l’origine di un persistente odore acre, riconducibile a gomma e asfalto bruciati, che sta colpendo la popolazione locale da diverse settimane. Nonostante le rassicurazioni fornite dagli esperti sulla mancata tossicità delle emissioni rilevate, il disagio resta alto per i cittadini coinvolti. Verifiche tecniche e monitoraggio ambientale nel distretto di Cassano. Il personale specializzato dell’Arpa ha effettuato un sopralluogo proprio durante il periodo delle festività pasquali, con l’obiettivo di analizzare la qualità dell’aria e identificare i responsabili del fenomeno olfattivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassano d’Adda, caccia all’odore acre: l’Arpa indaga sulle fonti

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