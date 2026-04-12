Caso violenze | il Livorno esclude Mawete altri club scelgono la difesa

Il Livorno ha escluso il centrocampista Mawete dalla lista dei convocati per la prossima partita contro l’Arezzo. La decisione è arrivata dopo che il giocatore è stato coinvolto in accuse di violenza sessuale di gruppo rivolte a tre ex atleti di una squadra locale. Al momento, altri club stanno adottando misure di difesa mentre si attendono eventuali sviluppi sul caso.

Il club toscano ha deciso di escludere il proprio centrocampista Mawete dalla lista dei convocati per l’imminente sfida contro l’Arezzo, a seguito delle pesanti accuse di violenza sessuale di gruppo che coinvolgono tre ex atleti del Bra. La scelta del Livorno si inserisce in un quadro di gestione disciplinare e psicologica che vede divergere le strategie dei club coinvolti nella vicenda giudiziaria aperta dalla procura di Cuneo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal presidente Joel Esciua durante un incontro con. Il dirigente ha spiegato che la mancata convocazione del ventunenne Mawete risponde alla necessità di tutelare l’equilibrio mentale dell’atleta, ritenuto non in condizioni idonee per affrontare un match così decisivo per le sorti del Girone B di Serie C.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso violenze: il Livorno esclude Mawete, altri club scelgono la difesa Livorno: Odjer salva, Mawete sbaglia. Il 1-1 che contaAllo Stadio Morgagni di Forlì, domenica 8 marzo 2026, la sfida tra Forlì e Livorno si è conclusa con un pareggio di misura sul punteggio finale di... Serie C | Forlì-Livorno 1-1, le pagelle: Odjer il migliore, Mawete in difficoltàGli amaranto, allo stadio Morgagni, strappano il pari grazie al gol di Peralta conquistando un punto utile in chiave salvezza Il Livorno, allo stadio...