Caso Paganelli | emerge il video con le inquietanti frasi di Bianchi

Un filmato inedito, rinvenuto nelle indagini giudiziarie, mostra alcune dichiarazioni attribuite a Bianchi, le quali sono state interpretate come inquietanti. Le immagini sono state sequestrate nel corso delle verifiche e ora vengono analizzate dagli inquirenti. La loro diffusione ha suscitato l’attenzione dei media e il dibattito tra gli esperti legali. La vicenda riguarda il processo legato al caso Paganelli, che ha tenuto banco nelle ultime settimane.

Un filmato inedito ripescato dalle cronache giudiziarie ha riportato alla luce i dettagli di un primo colloquio avvenuto in Questura il 4 ottobre 2023, quando Louis Dassilva riferì agli inquirenti alcune parole pronunciate da Loris Bianchi subito dopo la scoperta dell’omicidio di Pierina Paganelli a Rimini. Le immagini mostrano il metalmeccanico trentacinquenne mentre ricostruisce l’incontro con Bianchi e le dinamiche vissute nella mattina successiva al delitto, avvenuto nei garage di via del Ciclamino 31 intorno alle ore 22:10 del 3 ottobre. Le dichiarazioni in Questura e le frasi di Loris Bianchi. Durante la seduta con gli investigatori,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Paganelli: emerge il video con le inquietanti frasi di Bianchi Pierina Paganelli, Louis Dassilva e il video inedito della prima versione con l'accusa a Loris Bianchi“Giustizia è stata fatta”, questo avrebbe detto Loris Bianchi a Louis Dassilva dopo la scoperta dell’omicidio di Pierina Paganelli. Omicidio Pierina Paganelli, interrogatorio fiume di Manuela Bianchi: le dichiarazioni dell’amica e le contraddizioneÈ durato oltre quattro ore, dalle prime ore del pomeriggio fino alle 18, l’interrogatorio di Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento personale,... Omicidio Paganelli: si apre il dibattimento, la moglie di Dassilva pronta a parlare