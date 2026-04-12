Caso Murlungo | rischio tossine e alluvioni per le nuove case ERP

Il Comune di Carrara ha pianificato la costruzione di nuove abitazioni di edilizia residenziale pubblica nella zona di Murlungo. Tuttavia, il progetto ha suscitato preoccupazioni riguardo alla presenza di potenziali tossine nel terreno e al rischio di alluvioni. La discussione pubblica si concentra sulle possibili conseguenze ambientali e di sicurezza legate alla realizzazione delle nuove case. La vicenda coinvolge diverse forze politiche che si sono espresse sulla questione.

Il progetto di edilizia residenziale pubblica previsto dal Comune di Carrara nella zona di Murlungo è al centro di una serrata polemica politica. Il consigliere regionale Jacopo Ferri ha infatti presentato un’interrogazione formale per segnalare come l’area scelta per la costruzione di 28 nuovi alloggi presenti gravi criticità ambientali e strutturali, mettendo in dubbio la sicurezza dei futuri abitanti. Contaminazione chimica e fragilità del suolo a Murlungo. L’area individuata per l’intervento urbanistico non è priva di passati industriali pesanti, che oggi si riflettono sulla salute del territorio. I rilievi indicano infatti una contaminazione della falda acquifera con sostanze tossiche, tra cui il cromo esavalente e l’arsenico, residui derivanti dalle precedenti attività dell’ex Ferroleghe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Murlungo: rischio tossine e alluvioni per le nuove case ERP "Sbagliato fare alloggi Erp a Murlungo"Il progetto di costruire 28 nuovi alloggi al Murlungo finisce al Consiglio regionale. Altagnana, case popolari a rischio: degrado e frana attendono interventi urgenti. Consigliere sollecita Erp e Comune.La situazione delle case popolari di Altagnana, frazione del comune di Massa, resta critica.