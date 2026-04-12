Caso Mansouri | testimoni svelano abusi e violenze in commissariato

Durante l’incidente probatorio sull’omicidio di Abderrahim Mansouri, testimoni hanno riferito di aver assistito a episodi di violenza e abusi all’interno di un commissariato di polizia. Le dichiarazioni raccolte davanti al giudice Domenico Santoro a Palazzo di Giustizia hanno contribuito a delineare un quadro di comportamenti aggressivi ripetuti nel tempo. Le testimonianze sono state rese in un contesto ufficiale, senza commenti o interpretazioni.

Davanti al giudice Domenico Santoro a Palazzo di Giustizia, le testimonianze raccolte durante l’incidente probatorio sull’omicidio di Abderrahim Mansouri hanno delineato un quadro di violenza sistemica. Il caso, che vede coinvolto l’assistente capo Carmelo Cinturrino, si è concentrato sulle dinamiche avvenute nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio scorso, quando il giovane Mansouri è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Le dichiarazioni rese in aula dai presenti all’udienza mettono in luce una frattura profonda tra la versione ufficiale del poliziotto e i racconti dei soggetti presenti sul territorio. Mentre l’agente sostiene di aver agito per paura, i testimoni descrivono una realtà fatta di intimidazioni e abusi di potere all’interno delle mura del commissariato di Mecenate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Mansouri: testimoni svelano abusi e violenze in commissariato Leggi anche: Caso Mansouri, Carmine Mele è il nuovo dirigente del commissariato Mecenate Le Iene replicano a Rocco Siffredi dopo la querela sui servizi su abusi e violenze, il caso delle lacrimeIl fuorionda di Rocco Siffredi trasmesso da “Le Iene” in integrale mostra l’attore in lacrime mentre parla delle accuse di presunti abusi sui set...