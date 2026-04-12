Casertana poker all’Audace Cerignola | Falchetti sul podio

La Casertana ha ottenuto una vittoria convincente contro l’Audace Cerignola, segnando quattro gol nel primo tempo e chiudendo la partita senza subire reti. La squadra ha dominato l’incontro fin dai primi minuti, sfruttando le occasioni offensive e mantenendo il controllo del gioco. La vittoria permette ai falchetti di salire temporaneamente sul podio della classifica. La partita si è conclusa con il punteggio di 4-0.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una partenza da urlo. Un impatto con la gara devastante che permette ai falchetti di archiviare la vittoria con il Cerignola già nel primo tempo. Uno-due di Girelli nei primi otto minuti; poi altri dieci giri di lancette ed arriva anche la firma di Llano. A completare l’opera l’ennesima perla di Re Karlo Butic su punizione. Nella ripresa controllo e gestione. I pugliesi trovano la rete con D’Orazio, ma è troppo tardi. La Casertana vola ed è terza a +2 su Salernitana e Cosenza in attesa dell’impegno dei calabresi domani a Picerno. Tabellino Casertana-Audace Cerignola 4-1 Reti: 2? pt Girelli (C), 8? pt Girelli (C), 18? pt Llano (C), 42? pt Butic (C), 16? st D’Orazio (AC).🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana, poker all’Audace Cerignola: Falchetti sul podio Leggi anche: Casertana a valanga: poker servito all'Audace Cerignola La Casertana passeggia e cala il poker: il mal di trasferta del Cerignola prosegueUn 4-1 che porta solo conferme: da una parte la Casertana, che coglie la quinta vittoria di fila e inizia a sognare addirittura la seconda posizione;...