Cascina Gatti | servizi sanitari chiusi | Periferia lasciata sola è scontro

A Cascina Gatti i servizi sanitari sono rimasti chiusi e non saranno riattivati nel quartiere. La decisione è stata comunicata dal direttore generale dell’Azienda sociosanitaria territoriale Nord Milano in una lettera indirizzata all’associazione Sottocorno, che nelle settimane precedenti aveva segnalato la questione e scritto al dirigente. La chiusura dei servizi ha suscitato reazioni e un confronto tra le parti coinvolte.

I servizi chiusi a Cascina Gatti non saranno riattivati nel quartiere. Lo annuncia il direttore generale dell’ Asst Nord Milano Tommaso Russo in una lettera all’associazione Sottocorno, che nelle scorse settimane aveva sollevato il problema e scritto al manager. I servizi amministrativi in via Marx 195, legati alla scelta e revoca del medico, alla fragilità e disabilità, sono stati sospesi da tre anni e non torneranno. Il punto prelievi da via Marx 111 è stato trasferito alla Casa di comunità di via Oslavia, in zona Marelli. "Il servizio è stato sospeso per pochi giorni solo per consentire le attività di riorganizzazione. Si fa presente che sul territorio è sempre rimasto attivo il centro prelievi in viale Matteotti - spiega Russo -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cascina Gatti: servizi sanitari chiusi: "Periferia lasciata sola", è scontro Servizi sanitari a Roma: Quintavalle rivolge attenzione alla salute mentale e riazione dei serviziNel cuore della capitale, a Roma, il sindaco Giuliano Quintavalle ha sollevato l’allarme sulla salute mentale dei cittadini, un tema ormai sempre più... Gatti Mézzi in concerto a CascinaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) E lo fanno...