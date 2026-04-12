Giovedì 16 aprile, il porto turistico di Casamicciola ospiterà un evento pubblico dedicato a Giovanni Legnini, a due mesi dalla fine del suo incarico come Commissario straordinario per la ricostruzione. L’iniziativa si svolgerà in un contesto di celebrazione e ringraziamento, con la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini. La manifestazione mira a riconoscere il contributo dato durante il periodo di gestione della ricostruzione nell’area.

Il porto turistico di Casamicciola ospiterà giovedì 16 aprile un evento pubblico per ringraziare Giovanni Legnini, a due mesi dalla conclusione del suo incarico come Commissario straordinario per la ricostruzione. L’iniziativa nasce dalla volontà congiunta di cittadini, associazioni di categoria e comitati delle famiglie colpite dal sisma e dall’alluvione, con l’obiettivo di celebrare un percorso che ha segnato profondamente la storia recente dell’isola. Gestione delle emergenze tra sisma e frana. Il mandato di Legnini ha affrontato una successione di crisi senza precedenti per il territorio isolano. Dopo essere stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma nel febbraio 2022, ha ricevuto la delega per gestire anche l’emergenza legata alla frana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casamicciola celebra Legnini: l’appuntamento per la ricostruzione

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