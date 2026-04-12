Casa di riposo al Conca d' Oro | Stanno distruggendo tutto

Una casa di riposo nel quartiere Conca d'Oro presenta evidenti segni di deterioramento: il cancello risulta aperto e alcune finestre sono state infrante. Le fotografie mostrano chiaramente i danni e l'abbandono della struttura. La situazione è stata segnalata alle autorità, ma non sono state ancora fornite informazioni sullo stato dei lavori di intervento o sulla tempistica per la messa in sicurezza dell'edificio.