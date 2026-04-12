Casa di riposo al Conca d' Oro | Stanno distruggendo tutto
Una casa di riposo nel quartiere Conca d'Oro presenta evidenti segni di deterioramento: il cancello risulta aperto e alcune finestre sono state infrante. Le fotografie mostrano chiaramente i danni e l'abbandono della struttura. La situazione è stata segnalata alle autorità, ma non sono state ancora fornite informazioni sullo stato dei lavori di intervento o sulla tempistica per la messa in sicurezza dell'edificio.
Come si vede dalle foto stanno distruggendo tutto: cancello aperto e finestre sfondate. Quando sarà custodita la casa di riposo al Conca d'Oro?.🔗 Leggi su Palermotoday.it
“Stanno distruggendo i miei bambini, vogliono tornare a casa”: lo strazio della famiglia nel bosco nella lettera della mammaUn urlo silenzioso che squarcia il velo del politicamente corretto e mette a nudo i fallimenti di un sistema che, troppo spesso, in nome di una...
Trump: gli USA stanno distruggendo completamente l’IranIl presidente americano Donald Trump ha affermato che gli USA stanno distruggendo completamente l’Iran e ha annunciato nuovi attacchi.