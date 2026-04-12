Dopo quasi due anni di lavori, interventi con fondi PNRR e una ristrutturazione conclusa, l’assessore alla Salute ha espresso preoccupazione sulla mancanza di informazioni riguardo ai servizi che sarebbero dovuti essere attivi nella casa della salute. Non ci sono ancora dettagli certi sulle prestazioni che verranno offerte e sulla data di avvio. La questione rimane al centro delle discussioni tra le autorità locali e i professionisti del settore.

Quasi due anni di cantieri, fondi PNRR e una ristrutturazione completata. Ora l’assessore alla Salute Stefania Franceschini vuole sapere se i servizi promessi arriveranno davvero. Perché al momento, dice, la Casa di Comunità Hub di Castiglion Fiorentino è una struttura che porta un nome impegnativo senza avere ancora i contenuti per onorarlo. "Manca il servizio di salute mentale adulti — tuona l’assessore — e la consegna farmaci è aperta solo due volte a settimana, con il solo personale infermieristico. Un tempo era attiva tutti i giorni, il sabato anche con il medico". Poi la domanda che rimane sospesa: "Mi chiedo se l’assessore regionale, durante la visita dello scorso anno alla nostra struttura — in una riunione riservata ai soli addetti ai lavori — avesse o meno garantito tutti i servizi che una Casa di Comunità Hub dovrebbe offrire".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa della salute e il suo futuro: "Due anni di lavori per sistemarla ma dei servizi non sappiamo nulla"

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