Cas sbarrati per la nostra lista | un regolamento favorisce l' establishment
A Arezzo, la nostra lista non può partecipare alle elezioni a causa di un regolamento che sembra favorire chi è già inserito nel sistema politico locale. La par condicio, che dovrebbe garantire pari opportunità tra i candidati, appare applicata in modo da escludere la nostra proposta, lasciando spazio solo a chi ha già una presenza consolidata nell’ambiente politico. Questa situazione solleva dubbi sulle modalità di applicazione delle regole elettorali in città.
“La par condicio, ad Arezzo, sembra essere un privilegio concesso solo a chi il sistema lo abita già da anni. Esiste una prova inconfutabile per individuare chi rappresenti la vera e unica novità di questa tornata elettorale: basta guardare chi non può entrare nei Centri di Aggregazione Sociale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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