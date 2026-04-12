A Firenze, al Puccini, il locale Sotterraneo ospita una serata dedicata ai racconti di Raymond Carver, uno scrittore noto per le sue descrizioni di personaggi che si mostrano brevemente al pubblico. La serata si rivolge a un pubblico ristretto, offrendo un'occasione per immergersi nelle storie di Carver, che vengono paragonate a quadri di Hopper, caratterizzate da figure che si affacciano temporaneamente sulla scena.

di Olga Mugnaini FIRENZE I racconti di Raymond Carver sono come quadri di Hopper: silhouette di personaggi che per un attimo si affacciano sul mondo. E così è anche per ’Di cosa parliamo quando parliamo d’amore’, lo spettacolo tratto dall’omonimo racconto di Carver, che la compagnia Sotterraneo, progetto e regia di Claudio Cirri, mette in scena oggi al teatro Puccini, in tre repliche alle 18.30, 20 e 21.30, nella saletta retrostante il bar del teatro. Un’esperienza teatrale per soli trenta spettatori a replica disposti intorno a quattro attori seduti a un tavolo, dove il pubblico si ritrova quasi a ‘origliare’ una conversazione tra amici, immerso direttamente nell’azione scenica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carver, dritto come un sorso di gin. Al Puccini il Sotterraneo per pochi

Leggi anche: Due giornate dedicate a Puccini: al teatro Donizetti il convegno internazionale ‘Puccini visionario, tra musica e immagine’

Il risorgimento si beve d'un sorso grazie al baroloA scuola si studia certo ancora il Risorgimento e- ormai si può dire – ci si annoia.