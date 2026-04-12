Caro sapiens la Terra scrive all’uomo Tozzi | Così stiamo alterando il pianeta

Un nuovo saggio analizza il legame tra l’attività umana e le trasformazioni del pianeta, concentrandosi sugli effetti delle azioni dell’uomo su clima e ambiente. L’opera combina approfondimenti di geologia, studi climatici ed evoluzione, sottolineando come le modifiche apportate dall’essere umano abbiano influito sulla Terra nel corso del tempo. Gli autori evidenziano che le dinamiche dell’evoluzione umana sono strettamente connesse con le trasformazioni geologiche e climatiche del pianeta.

Un saggio che intreccia geologia, clima ed evoluzione per raccontare quanto la storia dell’umanità sia inseparabile da quella della Terra, la nostra unica casa. Mario Tozzi, geologo, saggista, divulgatore scientifico e conduttore televisivo, in “Caro sapiens. La storia della Terra e le scelte dell’umanità” (Mondadori, 2025), immagina che il pianeta, attraverso una serie di lettere, si rivolga al suo figlio prediletto, autoproclamatosi “sapiens”, per avvertirlo di cambiare rotta prima che siano le leggi fisiche della Terra a imporlo. Tozzi presenterà il libro giovedì 16 aprile, alle ore 18 nell’Aula Magna di Sant’Agostino dell’Università...🔗 Leggi su Bergamonews.it

Mario Tozzi: «La Terra non si rigenera come pensiamo: stiamo consumando milioni di anni in pochi decenni»E le conseguenze di questo modo di vivere sono quotidianamente sotto i nostri occhi: l'innalzamento delle temperature, i disastri naturali, la...

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