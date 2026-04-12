Carlo Verdone avvisa i fan | Se vi arriva questa mail non sono io E promette le vie legali

L'attore e regista romano ha pubblicato sui propri canali social ufficiali un messaggio in cui avvisa i fan di aver ricevuto una falsa email. Ha specificato che, se si trovano di fronte a questa comunicazione, non si tratta di un suo messaggio autentico. Verdone ha inoltre annunciato che prenderà iniziative legali contro i truffatori coinvolti in questa truffa via email.

Carlo Verdone finisce nel mirino dei truffatori. L’attore e regista romano ha dovuto utilizzare i propri canali social ufficiali per mettere in guardia i fan da un tentativo di raggiro che sta circolando via posta elettronica in queste ore.Una mail, apparentemente firmata dal regista di Borotalco.🔗 Leggi su Romatoday.it Carlo Verdone denuncia la truffa a suo nome: “Non aprite quella mail, agirò per vie legali”Carlo Verdone denuncia attraverso i suoi canali social un tentativo di truffa che sfrutta il suo nome e i suoi personaggi più celebri: "Diffidate,... Sal Da Vinci e le polemiche dopo Sanremo: l’avvocato avverte, “Se le critiche diventano offese valuteremo vie legali”La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 continua ad alimentare polemiche e discussioni nel mondo della musica e del giornalismo.