Carenza d' acqua a Soriano nel Cimino un nuovo pozzo entro l' estate

A Soriano nel Cimino è prevista l'installazione di un nuovo pozzo entro l'estate, con l'obiettivo di affrontare la carenza d'acqua e migliorare la rete comunale. La decisione è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno avviato i lavori per garantire un approvvigionamento più stabile e sufficiente per i residenti della zona. Nessun dettaglio sui costi o sulle tempistiche precise è stato ancora reso pubblico.

Per prevenire la carenza idrica e potenziare la rete comunale di Soriano nel Cimino, è in arrivo un nuovo pozzo entro l'estate. Sarà realizzato in località Cicelle grazie a un finanziamento regionale specifico e l'inizio dei lavori è fissato per maggio. “L'opera - spiega Talete - nasce con.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Incendio nella Casa della salute di Soriano nel Cimino Treno contro un pullman di studenti: paura a Soriano nel CiminoScontro tra un autobus e un treno nel Comune di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo.