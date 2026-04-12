Carcere di Oristano in crisi | mancano 24 agenti scoppia l’allarme

Il carcere di Oristano si trova in difficoltà a causa di una carenza di 24 agenti di polizia penitenziaria. Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria ha segnalato problemi relativi alla sicurezza e alla gestione quotidiana, dopo un episodio di aggressione avvenuto giovedì scorso a danno di un operatore. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti sindacali e le autorità competenti.

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria ha lanciato un allarme riguardante la sicurezza e la gestione operativa presso la casa di reclusione di Oristano, a seguito di un episodio di aggressione subito da un operatore giovedì scorso. La segnalazione evidenzia come la struttura stia affrontando una fase di forte fragilità dovuta alla sottrazione di 24 unità tra pensionamenti, riorganizzazioni e distacchi per formazione specialistica nell’ultimo semestre e mezzo. L’impatto della carenza di personale sulla sicurezza interna. Le dinamiche che si stanno delineando all’interno del carcere di Massama mostrano come il vuoto lasciato da ventiquattro agenti negli ultimi sette mesi non sia solo un dato amministrativo, ma un elemento che incide direttamente sull’equilibrio della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carcere di Oristano in crisi: mancano 24 agenti, scoppia l’allarme Carcere di Brindisi, scoppia la violenza: detenuto manda in ospedale 5 agentiIl grave episodio viene reso noto dal sindacato Fns Cisl: "Il nuovo padiglione aperto senza rinforzi, servono con urgenza almeno altri 30 agenti"... Detenuto dà fuoco alla cella, agenti intossicati al carcere di Brescia. Il sindacato: “Mancano esperti e risorse”Un detenuto ha appiccato il fuoco all'interno della propria cella nel carcere di Canton Mombello di Brescia, intossicati alcuni agenti.