Carburante alle stelle e c' è chi cerca di rubarlo | coppia finisce nei guai

Nella notte, due persone sono state denunciate dai carabinieri dopo aver tentato di rubare carburante. I prezzi del carburante sono molto alti e questa situazione ha spinto alcuni a compiere azioni illegali per procurarsi il carburante. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato i due individui, che ora rischiano conseguenze legali per il tentativo di furto. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per i rincari energetici.

I prezzi del carburante sono alle stelle. Così c'è chi pensa di rubarlo. Due persone sono state denunciate dai carabinieri nel corso della notte.L'episodio a Vairano Patenora. Verso le 00,45 giunge una segnalazione al numero di emergenza 112 sulla presenza della coppia sospetta nei pressi di.🔗 Leggi su Casertanews.it Prezzi del carburante alle stelle e c’è chi pensa di rubarloTempo di lettura: 2 minutiI prezzi sono alle stelle e allora c’è chi il carburante, sia esso diesel o benzina, cerca di procurarselo in maniera... Ladri rubano un furgone della ditta durante i lavori post terremoto: coppia finisce nei guaiI due sono ritenuti responsabili dei reati di furto in concorso e di favoreggiamento continuato per la sottrazione di un autocarro aziendale Fiat...