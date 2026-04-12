Un giornalista ha dichiarato sui social che il tocco con il braccio di un difensore di una squadra di calcio non costituisce un fallo da rigore. La sua analisi si basa su una valutazione delle azioni che, secondo lui, non sono sanzionabili secondo le regole. Questa presa di posizione segue un episodio contestato durante una partita, in cui l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore.

di Francesco Spagnolo Capuano sui social ha scagionato Gatti. Per il giornalista il tocco con il braccio del difensore della Juve non è punibile. Ecco la sua analisi. Il dibattito arbitrale in Serie A non accenna a placarsi, specialmente quando coinvolge episodi chiave delle partite della Juventus. Al centro delle polemiche recenti c’è un presunto fallo di mano in area di rigore che ha scatenato i social e le trasmissioni sportive. A fare chiarezza con la consueta schiettezza è intervenuto sui social il giornalista Giovanni Capuano, da sempre attento osservatore delle dinamiche regolamentari e mediatiche del nostro calcio. Secondo il noto opinionista, il tocco con il braccio avvenuto in area non offre margini per l’assegnazione della massima punizione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capuano scagiona Gatti: «Il tocco con il braccio non è da rigore. Ecco perché»

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Perché l’arbitro Doveri non ha dato rigore all’Inter dopo il tocco di braccio di Ricci nel derby col MilanL'arbitro Doveri ha deciso di non assegnare calcio di rigore all'Inter dopo il tocco di braccio in area di Ricci durante il derby col Milan.