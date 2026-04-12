A Capri si è svolta la prima edizione della Cronoscalata, una corsa su un tratto di 2,2 chilometri. Romolo Gentile e Lidia Principe si sono aggiudicati la vittoria nelle rispettive categorie, portando a termine la salita con i tempi più veloci. La competizione ha attirato partecipanti e spettatori, interessati a questa nuova sfida tra gli appassionati di ciclismo.

La sfida ciclistica su un percorso di 2,2 chilometri ha l’affermazione di Romolo Gentile e Lidia Principe nella prima edizione della Cronoscalata Capri. L’evento, inserito nel più ampio programma Capri Sport Events, si è svolto lungo un tracciato che partiva da Marina Piccola per concludersi nei pressi della piazzetta, offrendo agli atleti una vista ravvicinata dei celebri faraglioni. Il successo della manifestazione è frutto della sinergia tra l’amministrazione locale, guidata dal sindaco Paolo Falco, e il consigliere delegato allo sport Alberto Santarpia. La realizzazione tecnica ha il coinvolgimento del gruppo Biesse di Salvatore Belardo...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capri sfida la salita: trionfo di Gentile e Principe alla Cronoscalata

Ciclismo, oltre 80 iscritti alla prima edizione della cronoscalata di CapriTempo di lettura: 2 minutiÈ boom di iscritti per la cronoscalata di Capri, la manifestazione che per la prima volta porta sull’isola azzurra una gara...

Il Mediterraneo come sfida alla decadenza: Capri, Evola e MarinettiRoma, 26 marzo – Stretta nel caldo abbraccio del Tirreno e di quello più languido dei sui visitatori, la Capri di inizio Novecento aveva una sua...