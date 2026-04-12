Caos FIGC | Gravina si dimette dopo il fallimento verso i Mondiali

Il presidente della Federazione calcistica si è dimesso dopo che la nazionale italiana è stata eliminata dalle qualificazioni ai Mondiali del 2026. La decisione arriva in seguito alla sconfitta che ha messo fine alle speranze di partecipare al torneo internazionale. La situazione interna alla FIGC si è fatta tesa, con il presidente che ha deciso di lasciare l’incarico in un momento difficile per il calcio nazionale.

Il presidente dimissionario della Federazione calcistica, Gabriele Gravina, ha affrontato il momento più buio della sua gestione dopo l’eliminazione dell’Italia dai mondiali 2026 durante le qualificazioni. Il vertice del calcio nazionale è nel caos: oltre alle dimissioni di Gravina, si sono già allontanati il capo delegazione Gigi Buffon e il tecnico Rino Gattuso, in seguito alla mancata partecipazione alla massima competizione mondiale per la terza volta consecutiva. Il peso delle responsabilità e la via crucis di un presidente. Dopo aver fallito l’obiettivo di portare la Nazionale ai mondiali, Gravina ha scelto di lasciare la carica come atto finale di dedizione verso lo sport.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos FIGC: Gravina si dimette dopo il fallimento verso i Mondiali Leggi anche: Gravina si dimette dalla FIGC: lo scossone nel calcio italiano dopo il fallimento Mondiale Terremoto FIGC: Gravina si dimette dopo il fallimento Mondiale. Nuove elezioni il 22 giugnoIl presidente della Figc, Gabriele Gravina, si è dimesso nel corso del vertice con le componenti federali in svolgimento nella sede di via Allegri. TUTTO L'ATTACCO ALLA FIGC - GRAVINA E IL NO ALLE DIMISSIONI | Estratto SportitaliaMercato