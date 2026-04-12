Caos al triage di Novara | infermiere ferito durante un violento attacco
Nella mattinata del 10 aprile, nel reparto di Triage di un ospedale di Novara, un uomo in forte agitazione ha provocato scompiglio. Durante l’episodio, un infermiere è stato ferito mentre cercava di gestire la situazione. L’aggressore ha causato disordini, creando un momento di crisi all’interno del reparto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e il personale sanitario per contenere l’uomo e ripristinare la calma.
Un uomo in stato di forte agitazione psicomotoria ha scatenato il caos nel reparto di Triage dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, aggredendo il personale sanitario nella mattinata del 10 aprile. L’episodio, avvenuto intorno alle ore 08:00 durante il passaggio dei turni, ha un infermiere subire lesioni alla spalla e contusioni all’addome nel tentativo di proteggere i colleghi, mentre la struttura subiva danni materiali come la distruzione di una stampante. La dinamica del violento scontro è iniziata con una serie di minacce di morte, insulti e sputi rivolti verso gli operatori presenti. L’individuo ha poi tentato di utilizzare una sedia come arma impropria, rendendo necessaria l’intervento delle guardie giurate.🔗 Leggi su Ameve.eu
Rissa violenta al Moscati di Avellino: caos e spray al peperoncino nel triage, solo la polizia ristabilisce l’ordineNotte ad alta tensione all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino: una lite tra accompagnatori degenera, causando panico, intervento dei...
Guerra in Ucraina, violento attacco russo su Kiev e Kharkiv durante la notte – Il video(Agenzia Vista) Kiev, 24 gennaio 2026 Kiev, capitale dell’Ucraina, è stata attaccata dall’aviazione russa: droni hanno colpito la città e non si...