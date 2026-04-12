Caos a Shannon | uomo arrestato dopo aver scalato un C-130 USA

Un uomo di circa 40 anni è stato arrestato dopo essersi introdotto in un'area riservata dell’aeroporto di Shannon, nella contea di Clare, causando danni a un velivolo militare statunitense. L’incidente si è verificato ieri, quando l’individuo ha scalato un aereo C-130 e si è introdotto nel recinto dell’aeroporto. Le autorità hanno confermato il fermo e stanno approfondendo gli accertamenti sull’accaduto.

Un uomo di circa 40 anni è stato fermato dalle autorità dopo essersi introdotto in un’area riservata dell’aeroporto di Shannon, nella contea di Clare, causando presunti danni a un velivolo militare statunitense. L’episodio, verificatosi sabato 11 aprile 2026, ha richiesto l’intervento coordinato di diverse unità di sicurezza e ha provocato una temporanea interruzione delle attività aeroportuali. Le dinamiche dell’accaduto sono emerse anche attraverso contenuti video circolati sui social media, i quali sembrerebbero mostrare il sospettato mentre si arrampicava su un C-130 Hercules della US Air Force, un aereo da trasporto parcheggiato in una zona remota della pista di rullaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos a Shannon: uomo arrestato dopo aver scalato un C-130 USA Paura a Fondi vicino Latina, 32enne arrestato dopo aver minacciato un uomo e aggredito i carabinieriUn arresto per danneggiamento, minaccia aggravata, minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un... Uomo arrestato dopo aver perseguitato ex collega con messaggi minacciosi e presenze continue al lavoroUn uomo di 49 anni è stato arrestato dopo aver condotto per mesi un’intensa campagna di molestie e minacce nei confronti di un’ex collega, arrivando...