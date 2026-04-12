Canzonissima le pagelle della quarta puntata | Elettra Lamborghini sfida tutto e tutti 8 Gassman divide 5

Nella quarta puntata di Canzonissima andata in onda l’11 aprile, Milly Carlucci ha ripreso il timone dello spettacolo, questa volta incentrato sulla cosiddetta “Rivincita di Sanremo”. Tra i protagonisti, Elettra Lamborghini ha sfidato tutti con un punteggio di 8, mentre Gassman ha diviso il pubblico con un voto di 5. La serata ha suscitato diverse reazioni tra i partecipanti e gli spettatori, rendendo l’appuntamento particolarmente movimentato.

Una puntata ricca di emozioni quella di Canzonissima dell’11 aprile: Milly Carlucci è tornata al timone dello show, questa volta dedicato alla “ Rivincita di Sanremo “. E non sono mancate le sorprese: in giuria eccezionalmente c’era Alessandro Del Piero, ottavo giudice accanto ai “Magnifici 7”, che ha saputo amalgamarsi bene agli altri componenti del panel, nonostante il banco sia già parecchio affollato (e molto rumoroso in certi casi). Anche nella quarta puntata i cantanti in gara hanno emozionato pubblico e giuria con performance di altissimo livello, che in più di un’occasione hanno fatto alzare in piedi tutto lo studio, che ha cantato a squarciagola insieme agli artisti.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Canzonissima, le pagelle della quarta puntata: Elettra Lamborghini sfida tutto e tutti (8), Gassman divide (5) Canzonissima, le pagelle della terza puntata: Arisa “zerbino” (9), gaffe di Gassman (5)Storie di scelte e svolte quelle portate dagli interpreti nella terza puntata di Canzonissima, la versione rivisitata del celebre varietà che ha... Canzonissima, Vittorio Grigolo con ‘Caruso’ ha vinto la terza puntata: le pagelle del 4 aprile. Elettra Lamborghini insegna twerkingRoma, 4 aprile 2026 – Chi ha vinto la terza puntata di Canzonissima? Quella del programma condotto da Milly Carlucci ogni sabato in Prima serata su...