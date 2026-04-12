Nella quarta puntata di Canzonissima 2026, trasmessa sabato sera su Rai 1, Arisa ha vinto la competizione con una versione intensa di “La notte”. La cantante ha ottenuto il massimo dei voti dalla giuria e il consenso del pubblico presente in studio. La sua esibizione è stata caratterizzata da un’interpretazione autentica e priva di artifici, portando a casa il riconoscimento del concorso.

Una vittoria che sa di rivincita e di maturità artistica: nella quarta puntata di Canzonissima 2026, andata in onda sabato sera su Rai 1, Arisa ha conquistato pubblico e giuria con una versione intensa e senza artifici de “La notte”. In una serata dedicata ai brani sanremesi che non hanno vinto ma sono rimasti nel cuore degli italiani, la cantante ha saputo imporsi grazie a un’interpretazione autentica, guadagnando così l’accesso diretto alla finalissima e confermando, ancora una volta, il valore duraturo di uno dei suoi pezzi più iconici. La quarta puntata di Canzonissima ha ruotato attorno a un tema particolarmente suggestivo: dare nuova voce a quelle canzoni che, pur non avendo trionfato al Festival di Sanremo, hanno lasciato un segno profondo nel pubblico.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Canzonissima”: chi ha vinto la quarta puntata dello show canoro?

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