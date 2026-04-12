canzonissima chi ha vinto la quarta puntata caos in diretta la frase shock

Nella quarta puntata di Canzonissima, il sabato sera si è concluso con un vincitore e alcuni momenti di tensione in diretta. La partecipazione di Elettra Lamborghini, prevista per la serata, non si è concretizzata a causa di un imprevisto sanitario che l’ha portata in ospedale al Policlinico Gemelli. La puntata ha visto anche un episodio di caos, accompagnato da una frase shock trasmessa durante la trasmissione.

Il sabato sera televisivo si accende con colpi di scena degni di un romanzo d’appendice. L’attesa per l’ingresso di Elettra Lamborghini è stata snervante: la cantante non si è presentata a inizio puntata perché, colpita da una forte cistite, è finita d’urgenza in ospedale al Gemelli. Tuttavia, con una tempra che ha sorpreso tutti, è riuscita a guadagnare il palco sul finale, esibendosi con un coro di bambini sulle note di “I bambini fanno oh” di Povia. È stato proprio questo momento a incendiare gli animi al bancone dei “Magnifici 7”. Simona Izzo ha gelato l’entusiasmo collettivo affermando che, a suo avviso, il brano non si addiceva affatto alla cantante.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Canzonissima, chi ha vinto la quarta puntata: caos in direttaUna serata partita tra incertezze e imprevisti, ma che si è trasformata rapidamente in uno degli appuntamenti più discussi di questa edizione.

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