Canone unico di pubblicità Nuove esenzioni

Il Comune di Capannori ha annunciato modifiche al canone unico di pubblicità, introducendo nuove esenzioni per alcune tipologie di esposizioni e diffusione pubblicitaria. La revisione riguarda le normative che regolano la concessione di spazi pubblicitari e mira a semplificare alcune pratiche amministrative. Le modifiche entreranno in vigore nei prossimi mesi e riguarderanno specifici casi di pubblicità esterna e interna agli esercizi commerciali.

Novità all’orizzonte per l’esposizione e la diffusione pubblicitaria a Capannori. Il Comune, con l’approvazione di una apposita delibera, ha introdotto nuove esenzioni, riduzioni e facilitazioni per alcune tipologie del Canone unico, nei limiti di quanto permesso agli Enti Locali dalla normativa nazionale. L’obiettivo è perseguire l’interesse pubblico, recependo osservazioni e richieste delle attività. La ditta affidataria della gestione, accetterà le misure dichiarate dal contribuente e rettificherà gli avvisi 2025 e 2026, riservandosi di procedere a successivi controlli sul posto in contraddittorio con il contribuente, con applicazioni delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Canone unico di pubblicità. Nuove esenzioni Canone Unico Patrimoniale, cosa comprende, come si calcola ed esenzioniDal 1° gennaio 2021, il panorama della fiscalità locale è cambiato radicalmente con l’entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale (Cup). Canone Unico Patrimoniale, scadenza lunedì 2 marzoLa società ICA Spa ha già provveduto, per conto del Comune di Piacenza, ad inviare il promemoria con l'allegato bollettino PagoPa, trasmesso - a chi...