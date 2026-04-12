Cannes vuoto shock per l’Italia | assenti in gara dopo 80 anni
Per la prima volta in ottant’anni, il festival di Cannes si appresta ad iniziare senza alcuna partecipazione italiana in competizione ufficiale. Questa decisione segna una novità nel panorama della manifestazione, che negli anni passati ha spesso accolto film italiani tra le selezioni più importanti. La scelta di non includere opere italiane in questa edizione rappresenta un cambiamento rispetto al passato, senza che siano stati annunciati motivi specifici.
Per la prima volta dopo ottant’anni di storia, il prestigioso festival di Cannes si prepara ad aprirsi senza alcuna opera proveniente dall’Italia in gara ufficiale. La notizia, che colpisce il cuore della produzione cinematografica nazionale, vede un vuoto insolito sia nel concorso principale per la Palma d’oro che nella sezione Un certain regard, lasciando il settore in una posizione di isolamento che non si vedeva da decenni. Un vuoto che interrompe una tradizione secolare. L’assenza di titoli italiani tra i protagonisti del festival francese rappresenta un evento eccezionale nella cronologia del cinema europeo. Se scaviamo nelle ricorrenze passate, l’ultima volta che la competizione principale non ha la partecipazione di registi del nostro Paese risale al 2016.🔗 Leggi su Ameve.eu
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