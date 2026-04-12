Caniparoli e Pappa Grappa fondono due eccellenze nel segno del gusto

Con l'inizio della nuova stagione, si è assistito all'apertura di una collaborazione tra due attività del settore dolciario. La partnership riguarda Caniparoli Cioccolateria e Gelateria Pappa Grappa, che hanno deciso di unire le loro specialità. Questa iniziativa mira a offrire ai clienti una proposta che combina elementi di tradizione e innovazione nel campo del cioccolato e del gelato.

Con l’apertura della nuova stagione, prende vita un progetto che unisce tradizione, innovazione e visione: la collaborazione tra Caniparoli Cioccolateria e Gelateria Pappa Grappa. Due realtà consolidate, profondamente radicate nel territorio e accomunate da una costante ricerca della qualità, danno oggi avvio a un percorso condiviso che promette di elevare ulteriormente i rispettivi standard. Pappa Grappa, riconosciuta eccellenza nel mondo del gelato e della pasticceria, si distingue per una produzione attenta alle esigenze contemporanee, con una specializzazione nelle preparazioni senza lattosio e senza glutine, senza mai rinunciare al gusto e alla creatività.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caniparoli e Pappa Grappa fondono due eccellenze nel segno del gusto Eccellenze del Gusto, proclamati i vincitori del Premio “Stella Ciociara 2025”Si è tenuta negli uffici di Broadway Communications a Frosinone, la cerimonia di premiazione del concorso “Stella Ciociara 2025”. Leggi anche: Riapre 'Fuori Squadro', il cuore di Foggia torna a battere nel segno del gusto e della rinascita