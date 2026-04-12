Candiolo la musica che sfida il dolore | il tributo a Giulia

A Candiolo, nel pomeriggio del 12 aprile 2026, si terrà un evento musicale presso il salone dell’oratorio in via Mont Pascal 35. L’appuntamento è fissato per le 16 e rappresenta un’occasione per ricordare una persona scomparsa attraverso la musica. L’iniziativa coinvolge diversi musicisti e si svolge in un contesto di partecipazione collettiva.

Il pomeriggio di oggi, 12 aprile 2026, il salone oratorio situato in via Mont Pascal 35 a Candiolo ospiterà alle ore 16 un evento musicale che trasforma il dolore in memoria attiva. Il concerto nasce per onorare Giulia Ferrati, giovane animatrice dei gruppi parrocchiali e clarinettonista della Filarmonica Antonio Vivaldi, scomparsa improvvisamente il 2 aprile 2021 all’età di 26 anni. La musica come ponte tra memoria e formazione giovanile. A distanza di poco più di cinque anni dal tragico evento che colpì la comunità locale, l’appuntamento è diventato una ricorrenza annuale consolidata. La programmazione prevede l’esibizione degli allievi della scuola di musica denominata proprio Il sorriso di Giulia, un’istituzione nata con l’obiettivo di perpetuare l’eredità della ragazza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Candiolo, la musica che sfida il dolore: il tributo a Giulia Giulia Gardani: il tennis che trasforma il dolore in una nuova vitaIl pomeriggio di oggi presso la sede della Canottieri Baldesio, Giulia Gardani è rientrata nel luogo che ha segnato la sua crescita sportiva, accolta... Leggi anche: Sinatra, l’uomo e la musica, il tributo di Guidi al Petrarca