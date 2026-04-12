CANALE 5 RINGRAZIA MAX GIUSTI | HA PRESIDIATO CON SUCCESSO IL PRESERALE

Da bubinoblog 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile su Canale 5 si è conclusa la prima stagione di “Caduta Libera!”, condotta da Max Giusti con la partecipazione di Isobel Kinnear. La rete ha espresso pubblicamente gratitudine nei confronti di Giusti, riconoscendo il suo ruolo nel presidio del preserale. La trasmissione ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti e ha mantenuto una presenza stabile nel palinsesto mattutino.

Domenica 12 aprile, su Canale 5, si chiude la prima edizione di “ Caduta Libera!” condotta da  Max Giusti, affiancato da Isobel Kinnear. Il game-show ha ottenuto una media del  17 % di share individui (che sale al  18 % sul target commerciale) e  2.540.000  spettatori, con puntate record viste da quasi  3.000.000  di spettatori. Giancarlo Scheri, direttore di rete: Un ringraziamento speciale a Max Giusti che, con Caduta Libera! e il suo stile ironico e brillante, ha presidiato per la prima volta e con successo il preserale di Canale 5, portando energia e leggerezza. Da lunedì  13 aprile,   nella fascia preserale di Canale 5 torna “ Avanti un altro! ” condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti.🔗 Leggi su Bubinoblog

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