CANALE 5 RINGRAZIA MAX GIUSTI | HA PRESIDIATO CON SUCCESSO IL PRESERALE

Domenica 12 aprile su Canale 5 si è conclusa la prima stagione di “Caduta Libera!”, condotta da Max Giusti con la partecipazione di Isobel Kinnear. La rete ha espresso pubblicamente gratitudine nei confronti di Giusti, riconoscendo il suo ruolo nel presidio del preserale. La trasmissione ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti e ha mantenuto una presenza stabile nel palinsesto mattutino.

Domenica 12 aprile, su Canale 5, si chiude la prima edizione di “ Caduta Libera!” condotta da Max Giusti, affiancato da Isobel Kinnear. Il game-show ha ottenuto una media del 17 % di share individui (che sale al 18 % sul target commerciale) e 2.540.000 spettatori, con puntate record viste da quasi 3.000.000 di spettatori. Giancarlo Scheri, direttore di rete: Un ringraziamento speciale a Max Giusti che, con Caduta Libera! e il suo stile ironico e brillante, ha presidiato per la prima volta e con successo il preserale di Canale 5, portando energia e leggerezza. Da lunedì 13 aprile, nella fascia preserale di Canale 5 torna “ Avanti un altro! ” condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5 RINGRAZIA MAX GIUSTI: “HA PRESIDIATO CON SUCCESSO IL PRESERALE” Scherzi a parte: a marzo su Canale 5 con Max GiustiMediaset ufficializza il ritorno di Max Giusti in prima serata con Scherzi a parte: fuori Diletta Leotta sebbene fosse in pole position per la...