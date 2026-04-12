Campofilone | via libera al 5G senza costi per il Comune

Il Comune di Campofilone ha concluso un accordo con la società Inwit per l’installazione di una stazione radio base 5G a Borgo San Patrizio. La decisione segue un lungo contenzioso legale che aveva creato tensioni finanziarie per l’amministrazione. L’intesa prevede che l’installazione avvenga senza costi a carico del Comune. La comunicazione ufficiale è stata resa nota nelle ultime ore.

Dopo un lungo e logorante scontro legale che ha messo a rischio la stabilità finanziaria dell’amministrazione, il Comune di Campofilone ha raggiunto un accordo decisivo con la società Inwit per l’installazione della stazione radio base 5G a Borgo San Patrizio. La risoluzione del contenzioso, approvata dal commissario prefettizio Valerio Giuseppe Di Rollo con il supporto dell’avvocato Carlo Popolizio, pone fine a una serie di ricorsi amministrativi e giudiziari, garantendo al contempo la tutela delle casse pubbliche locali. La vicenda che ha portato alla firma dell’accordo affonda le radici in una complicata sovrapposizione tra diritti autorizzativi e realtà geografiche del territorio valdasino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campofilone: via libera al 5G senza costi per il Comune Iliad: 250 GB 5G a 9,99€ per sempre, senza costi nascostiIl mercato delle telecomunicazioni subisce una scossa dirompente: Iliad conferma l’attivazione dell’offerta TOP 250 PLUS a soli 9,99€ al mese. Antenna 5G, via libera al nuovo sito. Pareri ok, si può aprire il cantierePontedera, 14 febbraio 2026 – Con due settimane di anticipo rispetto al termine ultimo che l’azienda leader nella costruzione di torri 5G aveva...