Campobasso elezioni provinciali | affluenza frammentata ai seggi

A Campobasso, domenica 12 aprile, sono state aperte le urne per le elezioni provinciali. Alle ore 12:00, la partecipazione dei cittadini si è attestata al 36,33%, con 356 elettori su 980 aventi diritto. La consultazione serve a definire il nuovo Consiglio provinciale, con una percentuale di affluenza ancora inferiore rispetto alle precedenti occasioni. I dati sono stati comunicati ufficialmente alle prime ore del pomeriggio.

Le urne della provincia di Campobasso sono state aperte questa domenica 12 aprile per definire il nuovo assetto del Consiglio provinciale, con i primi dati raccolti alle ore 12:00 che mostrano una partecipazione dei cittadini pari al 36,33%, ovvero 356 elettori su un totale di 980 aventi diritto. La consultazione, indetta con il provvedimento del presidente Puchetti, vede contrapposte due liste, una rappresentante l’area del centrodestra e l’altra quella del centrosinistra, per il rinnovo degli organi di Palazzo Magno. La distribuzione del voto tra le diverse fasce territoriali. Analizzando la frammentazione dell’affluenza nelle varie categorie di comuni, emerge un quadro estremamente eterogeneo che riflette le diverse realtà del territorio campobassano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso, elezioni provinciali: affluenza frammentata ai seggi LIVE/ Elezioni provinciali a Benevento, al via lo scrutinio: dieci i seggi da assegnareE’ iniziato lo scrutinio che decreterà la composizione del consiglio provinciale di Benevento. Leggi anche: Elezioni Provinciali, Calderoli: “Avrei aperto altri seggi”. Gandolfi: “Anche io, ma non mi è permesso”