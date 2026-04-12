Il Movimento 5 Stelle ha dato un ultimatum al Partito Democratico, affermando che il tempo a disposizione è finito. Secondo quanto dichiarato, entro lunedì il PD deve proporre un nome condiviso per le prossime scadenze politiche. La richiesta si inserisce in un contesto di negoziati tra le due forze politiche, con l’obiettivo di trovare un accordo che possa favorire l’unità.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il tempo per il Partito Democratico è scaduto. Entro lunedì il PD dovrà indicare un nome unitario”. E’ l’ultimatum del vice presidente del M5s, Michele Gubitosa: “ Abbiamo riconosciuto al PD irpino la possibilità di esprimere la candidatura, anche in ragione del risultato ottenuto alle ultime amministrative, dove è stato il partito con la percentuale più alta. È stato un atto di responsabilità politica. Mi rivolgo a tutte le aree del Partito Democratico: pur nelle diverse sensibilità e nelle legittime correnti interne, devono ricordarsi di appartenere a un unico partito. La dialettica politica è naturale, anzi è un valore, ma in questo momento siamo andati ben oltre il limite.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campo largo, ultimatum del M5S: “Il tempo per il Pd è scaduto”

Comunali, dal M5S ultimatum al campo largo: “Il tempo stringe”Il Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle richiama le forze del campo largo alla costituzione di un tavolo di confronto per...

Il fronte del No non porta voti al campo largo: il sondaggio Swg conferma FdI in crescita e Pd e M5S in caloL’avvertimento alla sinistra arriva dagli addetti ai lavori: i voti del No non sono voti del campo largo.