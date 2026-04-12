Campania allerta mare e vento | i comuni pronti al piano d’emergenza

La Protezione Civile della Regione Campania ha allertato i comuni della zona a causa di condizioni meteorologiche avverse. Sono previsti venti molto intensi da sud-est e un mare agitato con possibilità di mareggiate lungo le coste. La sorveglianza meteorologica interessa l’intera area regionale, che si prepara a mettere in atto le misure di emergenza previste. Nessuna altra informazione specifica sui dettagli delle operazioni di sicurezza è ancora stata comunicata.

La Protezione Civile della Regione Campania ha disposto una sorveglianza meteorologica per l’intera area regionale a causa dell’arrivo di venti molto intensi da sud-est e di un mare che si preannuncia agitato, con il rischio concreto di mareggiate lungo le coste. Il provvedimento, basato sulle analisi del Centro Funzionale, entrerà in vigore dalle ore 23:59 di questa domenica 12 aprile e resterà attivo fino alle 14:00 di domani, lunedì 13 aprile, interessando tutte le zone ad eccezione dell’Alto Volturno e Matese (zona 2), dell’Alta Irpinia e Sannio (zona 4) e del Tanagro (zona 7). L’impatto delle raffiche costiere e la gestione dei rischi locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania, allerta mare e vento: i comuni pronti al piano d’emergenza Leggi anche: Scuole chiuse per allerta vento in Campania: in alcuni Comuni la decisione per il ciclone Harry Leggi anche: Scuole chiuse domani per allerta vento in Campania: in alcuni Comuni la decisione per il ciclone Harry