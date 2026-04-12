Campania 4 giovani premiati dal Presidente | ecco i nuovi Alfieri

Quattro giovani provenienti dalla Campania sono stati scelti dal Presidente della Repubblica per ricevere il titolo di Alfieri. Il riconoscimento, assegnato a 28 ragazzi in tutta Italia, premia l’altruismo e l’impegno civico. I premiati sono stati selezionati tra numerosi candidati e rappresentano un esempio di dedizione e solidarietà giovanile. La cerimonia ufficiale si è svolta in occasione di un evento pubblico dedicato alle eccellenze tra i giovani.

Quattro giovani campani sono stati selezionati dal Presidente della Sergio Mattarella per ricevere il riconoscimento degli Alfieri della, un titolo che premia l’altruismo tra i 28 ragazzi scelti a livello nazionale. Tra i nuovi insigniti figurano Francesco Correale di Roccapiemonte (SA), Matteo Morvillo e Amedeo Valestra di Massa Lubrense (NA), oltre a Emilia Zarrone di Alife (CE). Resilienza territoriale e innovazione digitale: i profili dei nuovi premiati. Il riconoscimento assegnato a Francesco Correale mette in luce la capacità di risposta delle comunità locali di fronte alle calamità naturali. Il giovane residente nel territorio salernitano ha dimostrato un impegno costante all’interno del nucleo di Protezione Civile locale fin dai tempi dell’adolescenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania, 4 giovani premiati dal Presidente: ecco i nuovi Alfieri I nuovi alfieri della Repubblica, quattro giovani lombardi premiati da Mattarella: chi sono e le loro storieMilano, 11 aprile 2026 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani... Alfieri della Repubblica: chi sono i due torinesi tra i 28 giovani premiati da Sergio Mattarella per "senso civico, altruismo e solidarietà"Sono tutti adolescenti che, nel 2025, hanno saputo distinguersi a livello nazionale per “comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e...