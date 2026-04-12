Cammina con Ale | 500 persone a Roma per un impegno solidale globale

Oggi a Villa Pamphili a Roma circa 500 persone hanno partecipato alla terza edizione di Cammina con Ale, un evento solidale che si svolge ogni anno per ricordare Alessandro Parini, un giovane avvocato deceduto il 7 aprile 2023 in un attacco terroristico a Tel Aviv. La manifestazione ha coinvolto cittadini di diverse età che hanno percorso i sentieri del parco in un impegno collettivo.

Circa 500 persone hanno percorso oggi i sentieri di Villa Pamphilj a Roma per la terza edizione di Cammina con Ale, un evento solidale nato per onorare la memoria di Alessandro Parini, il giovane avvocato che perse la vita il 7 aprile 2023 durante un attacco terroristico a Tel Aviv. La manifestazione, che ha la partecipazione di numerosi cittadini oltre agli iscritti ufficiali, è stata sostenuta dal Municipio XII e dal ministero degli Esteri. Dalla memoria all’impatto sociale: i progetti dell’Associazione. L’iniziativa non si limita alla commemorazione, ma si concretizza in una serie di interventi strutturati coordinati dall’Associazione dedicata al giovane professionista.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cammina con Ale: 500 persone a Roma per un impegno solidale globale Leggi anche: Fumogeni accesi, bandiere alte e un urlo solo “Alè alè alè, Arezzo alè!” A Verbania torna il concerto solidale "Spring Fest for Ale"Sabato 14 marzo torna, per la quarta edizione, "Spring Fest for Ale", appuntamento musicale con band dal vivo per una serata di solidarietà in...