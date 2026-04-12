Camera con vista | il paradosso del Lido Comunale

Un'architetta ha commentato il paradosso del Lido Comunale, evidenziando le sfide legate alla riqualificazione, alle occupazioni e alla gestione pubblica del sito. La discussione si concentra sui problemi legati alla tutela dello spazio pubblico e alle difficoltà di mantenere un equilibrio tra interessi diversi. La questione è al centro di un dibattito aperto sulla condizione attuale del Lido e sulle possibili soluzioni per il suo futuro.

Una riflessione dell’architetto Antonella Postorino sul paradosso del Lido Comunale tra riqualificazione, occupazioni e gestione pubblica.. La riflessione dell’architetto Antonella Postorino, responsabile del Dipartimento Urbanistica e Pianificazione della Città del Coordinamento Grande Città di Reggio Calabria – Forza Italia, parte da un’immagine che è insieme suggestione e denuncia: una camera con vista che non appartiene alla letteratura, ma al Lido Comunale di Reggio Calabria, dove la riqualificazione rischia di trasformarsi in un paradosso urbano. Il nodo irrisolto delle occupazioni. Il primo lotto dei lavori, completato sul lato nord, avrebbe dovuto rappresentare il segnale tangibile di una rinascita.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Camera con vista: il paradosso del Lido Comunale In memoria del Maestro Ennio Calabria. Su Camera con Vista su La7 – Il video(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2026 La nuova puntata di Camera con Vista, la trasmissione di Alexander Jakhnagiev prodotta da Agenzia Vista, in onda... Lido comunale a piccoli passi, ecco quando sono previsti i lavori del terzo lottoAggiudicata la gara d'appalto, è in corso l'esame del progetto esecutivo da parte degli uffici tecnici.