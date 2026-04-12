Nel torneo ATP di Barcellona, il tabellone di Lorenzo Musetti ha subito una modifica prima dell’inizio delle partite, a causa del forfait di un avversario. La settimana si preannuncia ricca di incontri, subito dopo il successo di Montecarlo.

Prima ancora dell’inizio ufficiale degli incontri di quella che si preannuncia come una intensa settimana di gare dopo un emozionante edizione di Montecarlo, cambia già il tabellone di Lorenzo Musetti nel torneo ATP di Barcellona. Valentin Vacherot ha infatti deciso di rinunciare al torneo catalano. Il monegasco che, dopo la semifinale raggiunta nel torneo di casa, entrerà di diritto nella Top 20 a partire da domani ha deciso di prendersi una settimana di riposo per poi presentarsi tirato a lucido agli importanti appuntamenti in programma prima a Madrid e poi a Roma. La sua rinuncia finisce per incidere direttamente sul tabellone di Lorenzo Musetti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cambia subito il tabellone di Lorenzo Musetti a Barcellona: forfait di Vacherot

ATP Barcellona, tabellone duro per Lorenzo Musetti: subito una nuova stella spagnola, possibile rivincita con VacherotUn tabellone in salita per Lorenzo Musetti, impegnato nell’ATP500 di Barcellona nelle prossime ore.

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