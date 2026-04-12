Calhanoglu verso il ritorno in Turchia | il Galatasaray punta al regista

Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare l’Inter per tornare in Turchia. Il Galatasaray ha manifestato interesse per il centrocampista e si sta muovendo per portarlo nella propria rosa. La trattativa tra le parti è ancora in corso, ma l’eventuale trasferimento sembra prendere forma. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata da parte delle società coinvolte.

Il futuro di Hakan Calhanoglu sembra delinearsi verso una possibile partenza dall’Inter, con un ritorno in Turchia che prende corpo grazie all’interesse del Galatasaray. Il regista turco, attualmente impegnato nelle sfide della sua nazionale per i playoff Mondiali, si trova a un bivio contrattuale mentre il club nerazzurro valuta la gestione del centrocampo, considerando anche la prossima scadenza di Mkhitaryan a giugno. Equilibri tecnici e dinamiche di mercato nel reparto centrale. La gestione della mediana interista punta a un rinnovamento che potrebbe coinvolgere diversi veterani. Mentre Mkhitaryan si avvia verso la fine del proprio rapporto con la squadra, con uno svincolo previsto per l’estate, l’attenzione si sposta su Calhanoglu.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calhanoglu verso il ritorno in Turchia: il Galatasaray punta al regista Mercato Inter, Calhanoglu chiama il Galatasaray: il regista sogna il ritorno in Turchia ma Marotta non fa scontidi Alberto PetrosilliMercato Inter, Hakan Calhanoglu sogna il ritorno al Galatasaray ma Marotta vuole almeno 15 milioni di euro per il via libera Il... Calhanoglu al Galatasaray, in Turchia rilanciano: “Ecco a quanto si chiude”Perché stavolta l’Inter potrebbe dare il via libera alla cessione del regista turco I prossimi tre mesi potrebbero essere anche gli ultimi di...