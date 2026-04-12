Calciomercato Juve stop nella corsa a Senesi | richiesta economica giudicata eccessiva il colpo a zero si complica

La trattativa tra la Juventus e il difensore per il trasferimento si è rallentata a causa della richiesta economica ritenuta troppo alta. La società bianconera aveva puntato sull’acquisto senza esborso di una cifra, ma l’ingaggio richiesto dal calciatore ha impedito la conclusione dell’accordo. La situazione ha portato a una battuta d’arresto nella trattativa, che ora sembra più complicata rispetto a qualche settimana fa.

Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo Muharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Leao Milan, fischi e aria d’addio? La posizione del club e la verità sulle voci sul Barcellona Schuurs rivela: «Potrei tornare al Torino, ma anche questi tre club hanno mostrato interesse. Avevo raggiunto un accordo con l’Inter, ecco cos’è successo» McTominay, solo Palmer meglio dello scozzese: c’è un dato che incorona il centrocampista del Napoli tra i migliori d’Europa Lecce, Trinchera sul futuro di Falcone: «Noi ce lo godiamo, qui è protagonista assoluto ma non tarpiamo le ali a nessuno! Se arrivasse un’offerta.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, stop nella corsa a Senesi: richiesta economica giudicata eccessiva, il colpo a zero si complica Senesi Juve, brusca frenata nella corsa al difensore in uscita dal Bournemouth: quella richiesta viene giudicata eccessiva! Ultimedi Luca FiorettiSenesi Juve, la dirigenza si allontana dal difensore per le alte richieste di contratto e l’inserimento della ricca Premier League Il... Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: la Premier su Gatti, la Juve spinge su Senesi. Si complica Bernardo Silva