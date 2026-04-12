Nel corso delle ultime ore, si sono intensificate le discussioni riguardo al possibile riscatto di un attaccante, mentre un difensore sembra aver preso distanza dai discorsi con il club. La sessione di calciomercato vede un continuo aggiornamento su trattative e incontri tra le parti coinvolte. Tutte le novità vengono riportate in tempo reale, offrendo un quadro dettagliato delle operazioni in corso.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: le ultime sul riscatto di Boga, si allontana Senesi

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